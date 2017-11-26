"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Örtülü ittifak

26 Kasım 2017, Pazar 20:00
BBC Savunma ve Diplomasi Muhabiri Jonathan Marcus, Suudi Arabistan ve İsrail’in, İran’ın bölgedeki etkinliğini kontrol etmek isteyen iki müttefik olduğunu savundu.

Marcus, BBC’de yer alan makalesinde, “Neresinden bakarsanız bakın Suudi Arabistan ve İsrail, İran’ın bölgedeki etkinliğini kontrol etmek isteyen iki müttefik” ifadelerini kullandı. Yazısında, iki ülke arasında giderek gelişen ilişkilerin son derece hassas olduğunu savunan Marcus, ittifakın arkasında nelerin yattığına dair ipuçları olduğunu belirterek, “Geçen hafta İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un, İngiltere merkezli Suudi gazetesi Elaf’a verdiği röportajda İsrail’in İran’a karşı Suudi Arabistan’la istihbarat paylaşımına hazır olduğunu söylemesi, bunlardan biri.” dedi. 

ESKİ BAKAN İSRAİL GAZETESİNE KONUŞTU

Başka bir ipucunun da Eisenkot’un röportajından günler sonra, Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın yakın dostu olan ülkenin eski Adalet Bakanı Muhammed bin Abdül Karimissa’nın, İsrail gazetesi Maariv’e konuşması olduğunu ifade eden Marcus, “Karimissa, “Hiçbir ülkede, İslam üzerinden kendini meşrulaştırmaya çalışan terör ve şiddet eylemleri kabul edilemez -buna İsrail de dahil” dedi. Bu sözler, Arap dünyasında İsrail’de gerçekleşen saldırılara eleştiri getiren nadir örneklerdendi.” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: suudi arabistan, israil, iran
Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    271. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Örtülü ittifak

    Kardak kayalıklarında sıcak saatler!

    Sırrı Rus arşivlerinden çözüldü

    Savcılarımız bu meselenin üstüne gidecek

    Arınç’tan imalarla dolu açıklama

    Komandolar tarafından didik didik aranıyorlar!

    "Söz verdiğine göre değerlendirilecek bir konu yok''

    'Dini değerlerimizin terörle anılmasını kabul etmeyeceğiz'

    Yürek dağlayan Suriye raporu: Öldürülen kadınların yaklaşık 25 bini belgelendi

    'Bıktık, yeter artık'

    Diyarbakır'da ele geçirildi: 2 ton 800 kilogram!

    200 yıllık dikkat çeken üretim: 'Yok' satıyor

    İran'dan Avrupa'ya tehdit gibi uyarı

    Kanada'dan Yemen açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

    Büyük buluşma

    Trump'tan sert eleştiriler: Ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor

    Topal Hafız’a şimdi de sürgün

    Mersin Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

    Devlet, adaletle ayakta durur

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Topal Hafız’a şimdi de sürgün
    Hasan BULUT

    İbrahim Özdabak’tan mektup var
    Genel

    'Trol orduları' demokrasiyi yıkıyor
    Genel

    Arınç’tan imalarla dolu açıklama
    Emin Fırat

    Mazlûmların hasret kaldığı güneşi kirlettik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstad ve gençler
    Genel

    'Bıktık, yeter artık'
    Genel

    200 yıllık dikkat çeken üretim: 'Yok' satıyor
    Genel

    Trump'tan sert eleştiriler: Ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor
    Risale-i Nur'dan

    Ölümün, hayattan ziyade bir istediği var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.