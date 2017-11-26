Örtülü ittifak

BBC Savunma ve Diplomasi Muhabiri Jonathan Marcus, Suudi Arabistan ve İsrail’in, İran’ın bölgedeki etkinliğini kontrol etmek isteyen iki müttefik olduğunu savundu.

Marcus, BBC’de yer alan makalesinde, “Neresinden bakarsanız bakın Suudi Arabistan ve İsrail, İran’ın bölgedeki etkinliğini kontrol etmek isteyen iki müttefik” ifadelerini kullandı. Yazısında, iki ülke arasında giderek gelişen ilişkilerin son derece hassas olduğunu savunan Marcus, ittifakın arkasında nelerin yattığına dair ipuçları olduğunu belirterek, “Geçen hafta İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un, İngiltere merkezli Suudi gazetesi Elaf’a verdiği röportajda İsrail’in İran’a karşı Suudi Arabistan’la istihbarat paylaşımına hazır olduğunu söylemesi, bunlardan biri.” dedi.

ESKİ BAKAN İSRAİL GAZETESİNE KONUŞTU

Başka bir ipucunun da Eisenkot’un röportajından günler sonra, Suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın yakın dostu olan ülkenin eski Adalet Bakanı Muhammed bin Abdül Karimissa’nın, İsrail gazetesi Maariv’e konuşması olduğunu ifade eden Marcus, “Karimissa, “Hiçbir ülkede, İslam üzerinden kendini meşrulaştırmaya çalışan terör ve şiddet eylemleri kabul edilemez -buna İsrail de dahil” dedi. Bu sözler, Arap dünyasında İsrail’de gerçekleşen saldırılara eleştiri getiren nadir örneklerdendi.” değerlendirmesinde bulundu.