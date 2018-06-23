'ÖSO, Esad’ın safına geçti'

Suriye’nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı ilk büyük grubun meşrû hükümet güçlerinin tarafına geçtiği bildirildi.

Sputnik’in haberine göre, Türkiye’nin eğittiği 60 ÖSO mensubu, firar edip Suriye ordusu ve DSG’ye katıldı. Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, “22 Haziran’da Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezi ve Suriye hükümet yetkililerinin güney gerilimi azaltma bölgesinde ÖSO militanlarıyla yaptıkları görüşmelerden sonra Tacamaua al Viyat al-Umari adlı büyük grubun lideri Vejdi ebu Sles, Suriye hükümetinin tarafına geçtiklerini beyan etti” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, yapılan görüşmelerin sonunda grubun lideri Vejdi ebu Sles’in, başında bulunduğu grubun bundan böyle Suriye ordusuyla birlikte ülkenin güneyinde Fetih el Şam (El Nusra Cephesi) ve IŞİD’e karşı savaşacağını söylediği ifade edildi.

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