'Otokratik yönetim Türkiye'nin AB'ye üyeliğine engel'

Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacı olrak görev yapan Steven Blockmans, Türkiye'nin AB ile ilişkileri sıkılaştırmaya ve yeni reformlar yapmaya yönelik açıklamaların "inandırıcı olmadığını" ifade etti.

Brüksel'de Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi'nde araştırmacı olan Steven Blockmans son günlerde Türk yetkililer tarafından Avrupa Birliği ile ilişkileri sıkılaştırmaya ve yeni reformlar yapmaya yönelik açıklamaların "inandırıcı olmadığını" ifade etti. Blockmans "Son yıllarda Türkiye cumhurbaşkanı ve birçok bakan Avrupa Birliği ile ilgili birçok farklı açıklamada bulundu. Hukukun üstünlüğü büyük ölçüde zedelendi. Bütün kuvvetleri elinde bulundurma amaçlı yapılan anayasa reformları ise Türkiye'yi hukuk devleti konusunda yıllarca geriye attı. Temel hak ve hürriyetlere saygı gösterilmesi büyük önem taşıyor." dedi.

'Otokratik yönetimle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması beklenilemez'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile stratejik partnerlik üzerinde durduğunu hatırlatan Blockmans "Turkiye AB üyeliği için temel kriterleri ihlal etmiş durumda. Macron dahil birçok Avrupalı lider işlemeyen ve inandırıcılığını kaybeden AB-Türkiye müzakerelerinden kurtulmak istiyor. Birçok lider daha somut ikili ilişkilerin ve politikaların geliştirilmesi gerektiğine inanıyor. Mesela gelecekte gümrük birliği konusu görüşülebilir. Avrupa vatandaşlarının çoğu Türkiye'nin bundan böyle Avrupa Birliği'ne üye olacağına inanmıyor. Bu düşünce Brüksel'de ve birçok Avrupa Birliği ülkelerinin başkentlerinde oldukça yaygın. Otokratik yönetimle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması beklenilemez." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan Merkel'e Nazi suçlamasında bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Türk seçmenlerle buluşmaya engel çıkaran Avrupa ülkelerine yönelik yoğun eleştiriler yöneltti. Erdoğan Hollanda’yı Bosna katliamını yapmakla, Almanya hükumetini ise ‘Nazi uygulamalarına başvurmakla' suçladı. Avrupa Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker ise "Sorulması gereken soru, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonuna gelinip gelinmediğidir. Bu durumdan da tamamen Türkiye sorumludur" ifadelerine yer vermişti.