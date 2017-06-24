Oxford’un araştırması: Yandaş medyaya güven yok

Türklerin yüzde 60’ının ana akım medyadaki haberlerin doğruluğuna güvenmediğini ve sosyal medyaya yöneldiğini ortaya koyan bir araştırma yapıldı.

Oxford Üniversitesi bünyesindeki Reuters Gazetecilik Çalışma Enstitüsü, her yıl yayınlanan Dijital Haber Raporu’nun altıncısını perşembe günü yayınladı. Rapor, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 60’ının haberlerin doğruluğuna güvenmediğini ortaya koydu. Bu çerçevede Türkiye, ankete dahil edilen 36 ülke arasında 23’üncü sırada yer aldı. Türkiye’deki ‘Ana akım medyanın büyük kısmının hükümet tarafından kontrol edildiğine’ değinen çalışmada, Türkiye’de online haber siteleri ve sosyal medyanın haberlere ulaşma noktasında sık sık ‘uğranılan ilk liman’ olduğu belirtildi. T ürkiye’de haberlerin ‘siyasi etkiden arınmış’ olduğunu düşünen katılımcıların oranıysa geçen yıla göre yüzde 9 gerileme kaydederek yüzde 20’de seyrederken, haberlerin ‘ticari etkiden arınmış’ olduğunu düşünenlerin oranıysa geçen seneye göre yüzde 4 gerileyerek yüzde 23 oldu. DW’de yer alan habere göre, bu yılki raporun başyazarı Nic Newman, “Sosyal medyayı eleştirmenin popülerliğine” değinerek, yine de sosyal medyanın ‘basının hükümet tarafından kontrol edildiği ülkelerde’ yaşayanlar için ‘çok iyi’ olduğunu söyledi.

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