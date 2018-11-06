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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Oy verme işlemi devam ediyor: Dünyanın gözleri ABD'de ara seçimlere odaklandı

06 Kasım 2018, Salı 23:27
ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının, 100 sandalyeli Senatonun ise 35'inin yeniden belirleneceği ara seçimler için oy verme işlemi devam ediyor.

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ABD'de seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının, 100 sandalyeli Senatonun da 35'inin yeniden şekilleneceği ara seçimler için sandık başında.

Ülkede son yılların en önemli ara seçimi olarak görülen Kongre ara seçimleri için birçok doğu eyaletinde yerel saatle 06.00'da (TSİ 14.00) başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

New York'un Manhattan bölgesindeki bir lisede oyunu kullanan ve sadece adını paylaşan Haiti kökenli Polet, yaptığı açıklamada, göçmenlerin ABD'nin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Buraya gelip oy kullanmak çok önemliydi. Böylece uğruna mücadele ettiğimiz şeyleri sandıkta dile getiriyoruz. Böyle bir ortamda evde oturup, mücadelemizin kendiliğinden ilerlemesini izleyemeyiz." diye konuştu.

New Yorklu Charlie Brown da sabah erken kalkıp oy kullanmaya geldiğini ifade ederek, "Bu ülkeye olanlara dair görüşümü oy vererek gösterdim. Bu seçim, bizim demokrasi olduğumuzun, herkesin farklı fikirleri olduğunun ve bunun da dillendirilebileceğinin bir göstergesi." dedi.

Manhattan'daki lisede oy kullanan ve sadece adını veren Francis de seçimlerin ifade özgürlüğü ve ABD'de yaşayanlar arasında eşitliğin sağlanması açısından önemine dikkati çekerek, "Çok heyecanlıyım. Sonuçları bir an önce öğrenmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

"Trump seçilmeden önce daha tarafsız bir insandım"

ABD'nin başkenti Washington'da oyunu kullanan ve güvenlik sektöründe çalışan Bobby de seçimin kendisi için ekonomi ve sağlık konuları bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

39 yaşındaki Sarah Green ise seçimlerin herkesin hakkını kullanması bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, "Trump seçilmeden önce daha tarafsız bir insandım, şu anda kendimi sola daha yakın hissediyorum." diye konuştu.

ABD'de Kongre ara seçimleri

Eyaletlere göre farklılık gösterse de birçok eyalette seçmenler yerel saatle 20.00'ye (TSİ 04.00) kadar oy kullanabilecek.

Çok sayıda seçmen sandığa giderek oylarını kullanırken, Florida Üniversitesinin "Seçim Projesi" birimi tarafından yapılan çalışmaya göre, 6 Kasım'dan önce en az 34 milyon seçmen posta yoluyla uzaktan oy verdi.

Seçimlerden önce yapılan anketlerin birçoğuna göre, Temsilciler Meclisinde Demokratların çoğunluğu sağlaması bekleniyor. Senatoda ise Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruyacağı tahmin ediliyor.

Valilik ve eyalet meclisi seçimleri

Diğer yandan Kongrenin yanı sıra ABD'nin 36 eyaletinin valisi de bugünkü seçimlerde yeniden belirlenecek.

Ayrıca 110 Amerikalı Müslüman, ülke genelindeki Kongre, eyalet, yerel ve federal görevler için aday olurken, bunlardan 40'ı ön seçimleri kazanarak ara seçimlerde yarışmaya hak kazandı. Bu sayının 2000 yılından sonraki en yüksek seviye olduğu ifade ediliyor.

AA

Etiketler: abd, seçim
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