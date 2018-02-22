Özbekistan’da ilk kez Kur'an basılacak

Özbekistan’da ilk etapta 50 bin adet olmak üzere ilk defa Kur’an-ı Kerim basılacak.

Özbekistan’da özel bir matbaada ilk etapta 50 bin adet Kur’ân-ı Kerîm basılacak. İlk baskının 10 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Yayın evi sahibi Muhammed İsmail, “Şeyh Muhammed Salih Muhammed Yusuf’un başlattığı işi bugün onun çocukları, öğrencileri devam ettiriyor. 50 bin adet Kurâ’n-ı Kerîm basılacak. Günümüzde Kur’ân’a ihtiyacımız var. Yeniden basmak için müracaat ettik. İnşallah yakında halkımızın elinde olur.’’ dedi. Kıraatla ilgili kaideleri Özbek Türkçesiyle verdiklerini anlatan yayınevi sahibi Muhammed İsmaâr amacı gütmediklerini vurguladı. Türkiye’nin tecrübesinden istifade ediyoruz Muhammed İsmail, “Kur’ân’ı yayınlamaktan amacımız Müslümanların Allah’ın kelâmı Kur’ân’a olan ihtiyaçlarını karşılamak. Bir hafta on gün içinde satışa çıkacak. Kıraatla ilgili kaideleri Özbek dilinde verdik. Bunu kâr amaçlı yapmıyoruz. Bu bir başlangıç sonraki baskılarımızda daha kaliteli malzemeleri kullanarak basacağız’’ dedi. İsmail, basım kalitesi ve teknikleri ile ilgili Türkiye’nin tecrübelerinden istifade ettiklerini söyledi. Kur’ân-ı Kerîm bu zamana kadar hep başka ülkelerden getirtilmiş. Özbekistan’da ilk defa basılması sebebiyle halkta ilgi bir hayli yoğun.

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