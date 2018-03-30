Özbekistan’da Kur’an coşkusu

Bir yayınevi tarafından ilk kez Arapça basılan Kur’an-ı Kerim, satışa sunulduktan sonra kısa sürede tükendi. Arapça Kur’an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.

Özbekistan’da, ilk defa Arapça basılan 10 bin adet Kur’an-ı Kerim kısa sürede satıldı. Kur’an-ı Kerim’in yıllarca Özbekçe mealine izin verilen ülkede ilk kez Arapça Kur’an-ı Kerim basıldı. Taşkent’te faaliyet gösteren bir yayınevi tarafından 10 bin adet basılan Arapça Kuran-ı Kerim, sabah saatlerinde ülke genelinde tüm kitapçılarda satışa sunuldu. Arapça Kuran-ı Kerim’i satın almak isteyenler kitapçıların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Kuran-ı Kerim, öğle saatlerinde tükendi.

Yeni baskı yapılacak

Yayınevi yetkilisi Alican Kimsanov, yaptığı açıklamada, halkın gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, en kısa sürede yeniden baskı yapacaklarını söyledi. Ülkede dini özgürlükler konusundaki bazı kısıtlamaların azaltılması konusunda son dönemde önemli adımlar atıldı. Bu çerçevede camilerde Kuran-ı Kerim öğretme merkezleri oluşturuldu, ezanın hoparlör ile okunmasına ve havaalanları dahil kamu binalarında mescitlerin açılmasına izin verildi.