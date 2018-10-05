Pakistan 17 STK'yı sınır dışı etti

Pakistan İçişleri Bakanlığı, 17 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) resmi kayıt başvurusunu iptal ederek çalışanlarının 60 gün içinde ülkeden ayrılmasına karar verdi.

Geçen yıl çalışmalarına son verilen 20 STK'dan 17'sinin yaptığı temyiz ve yeniden kayıt başvurusu bugün alınan kararla reddedildi.

Başvuruları reddedilen 17 STK'nın çalışanlarının 60 gün içinde Pakistan'dan ayrılması istendi.

Karar üzerine açıklama yapan Güney Afrika merkezli ActionAid'in İcra Kurulu Başkanı Adriano Campolina, "Bu karardan en çok etkilenecek olanlar binlerce Pakistanlı aile ve yetimlerdir. ActionAid, bu ailelerin yaşam kalitesini ve haklarını geliştirmek için çalışıyordu." diye konuştu.

2017 yılının aralık ayında 20 uluslararası STK'nın operasyonları durdurulmuş ve kapatılmalarına karar verilmişti. Bu STK'lardan 17'si daha sonra temyiz haklarını kullanmış ve yeniden kayıt başvurusu yapmıştı.

Başvuruları reddedilen STK'lara 6 ay sonra yeniden başvuru yapması hakkı da tanındı.

Pakistan, 2012 yılında da uluslararası bir yardım kuruluşu olan Save the Children'ın faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Kurumun, ABD ordusunun Usame Bin Ladin'i bulma çalışmaları kapsamında görev aldığı, CIA ile iş birliği yaparak Pakistan'ın kuzeyinde aşı kampanyaları düzenleyerek arama çalışmaları yaptığı iddia edilmişti. Kurum ise bu iddiaları reddetmişti.

Pakistan'da 66 uluslararası STK'nın başvurusu kabul edilmiş durumda, 213 STK ise hala başvuru sonuçlarını bekliyor.