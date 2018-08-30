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Pakistan Başbakanı Han'dan İİT'ye Hollanda çağrısı

30 Ağustos 2018, Perşembe 22:41
Pakistan Başbakanı Han, (Hollanda'daki karikatür yarışması) İİT'deki tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e bu konuyu taşıması gerekiyor" dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hollanda'da bugün iptal edildiği açıklanan Hazreti Muhammed (SAV) konulu karikatür yarışmasının düzenlenmesine tepki amacıyla Pakistan'da başlayan eylemler hakkında "İİT'de yer alan tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konuyu taşıması gerekiyor." dedi.

Sosyal medyada bir video mesaj yayınlayarak İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) harekete geçmeye çağıran Han, karikatür yarışmasının, tüm Müslümanları etkileyen bir olay olduğunu söyledi.

Han, Batı'da Müslümanların Hazreti Muhammed (SAV) hassasiyetinin anlaşılmadığını belirterek, "İİT'de yer alan tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler'e (BM) bu konuyu taşıması gerekiyor. Batı'nın hassasiyetlerimizi anlaması için BM'deki tüm Müslüman temsilcilerin ortak bir protesto açıklaması yapması gerek." diye konuştu.

Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'ye bu konuyu tüm mevkidaşlarıyla ve BM yetkilileriyle görüşmesi için talimat verdiğini söyledi.

Pakistan'daki dini azınlıkların da bu yarışmaya karşı olduğunu dile getiren Han, "Bu kabul edilemez hareketin bir milyarı aşkın Müslüman'ı etkileyeceğini söylememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hollanda'yı protesto için yürüyüş düzenleniyor

Öte yandan, Hazreti Muhammed (SAV) konulu karikatür yarışmasını protesto eden eylemciler, Ravalpindi şehrinden başkent İslamabad'a doğru yürümeye başladı.

Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) öncülüğünde düzenlenen yürüyüşünün karikatür yarışması iptal edilene kadar ya da Hollanda'yla ilişkilerin bitirilmesine kadar süreceği açıklandı.

Yürüyüşe karşı İslamabad'da güvenlik önlemleri artırılırken şehre bin özel harekat polisi takviye edildi. İslamabad emniyeti de 2 bin polis takviyesi talebinde bulundu.

Özellikle diplomatik temsilciliklerin ve devlet dairelerinin bulunduğu Kırmızı Bölge'ye yolları kapatmak için boş konteynerler getirildi.

İslamabad'daki hastaneler de alarma geçirildi. Hastane yollarındaki barikatlar ve park eden araçlar kaldırıldı.

Yürüyüşe katılanların yarın İslamabad'a ulaşması bekleniyor.

Trafiğin yer yer durma noktasına getiren yürüyüş esnasında yaşanan bir trafik kazasında ise iki kişi öldü.

Bu olaylar yaşanırken aşırı sağcı Geert Wilders'in Özgürlükler Partisi, karikatür yarışmasının güvenlik nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Hükümet TLP ile görüşecek

Dün Lahor kentinden başlayan ve bugün Ravalpindi'ye ulaşan yürüyüşün sona ermesi için Başbakan Han, bir komite kurulması emri verdi. Komitede Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Din İşleri Bakanı Nurul Hak, Pencap Eyaleti Adalet Bakanı Muhammed Başarat ve İletişim ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri bulunuyor.

Komite yarın TLP yetkilileriyle İslamabad'da bir araya gelecek.

Komitenin çalışmasıyla ilgili açıklama yapan Çaudri, TLP yetkililerinin Hollanda'ya karşı atılacak adımlarla ilgili bilgilendirileceğini belirterek, "Tüm Müslümanların bu yarışmaya karşı duyguları aynıdır. Bu problemi çözmek için ortak bir strateji belirlememiz gerekiyor. Müzakere ederek barışçıl bir çözüm üretmek istiyoruz." diye konuştu.

 

AA

Etiketler: Pakistan, İİT, Hollanda, peygamber
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