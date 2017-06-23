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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Pakistan’da bombalı saldırılar: En az 36 ölü

23 Haziran 2017, Cuma 18:25
Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Belucistan Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, bölge emniyet müdürlüğü yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamanın meydana geldiği, 11 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İlk yardım ekipleri ise yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da çifte bombalı saldırı

 

Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ndeki Kurram Yönetim Birimi'ne bağlı Paraçinar kentinde meydana gelen 2 bombalı saldırıda en az 25 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

Bölge emniyet yetkililerinden Sabir Hüseyin, yaptığı açıklamada, otobüs duraklarının bulunduğu Turi Çarşısı'nda bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Hüseyin, ilk yardım ekipleri ve vatandaşların yardım etmek üzere olay yerine toplanmasının ardından ikinci bir patlama daha yaşandığını belirtti.

Sabir Hüseyin, bombalı saldırılar sonucu en az 25 kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, yaralıların taşınması için 2 helikopterin sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca bu sabah Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.

AA

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