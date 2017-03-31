Pakistan’da intihar saldırısı: 13 ölü

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Paraçinar kentinde Şiileri hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Hükümet kaynaklarından yapılan açıklamada, Aşiretler Bölgesi’nin (FATA) Kurram Ajansı’na bağlı Paraçinar kentinde bir imambargah olarak adlandırılan Şii ibadet yerini hedef alan intihar saldırısında 13 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Pakistan ordusu ise yaralıların hastanelere ulaştırılması için helikopter gönderdiğini duyurdu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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