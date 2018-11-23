"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Pakistan'da medreseye bombalı saldırı: 25 ölü

23 Kasım 2018, Cuma 10:51
Pakistan'da bir medresenin kapısına bırakılan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Pakistan'da bir medresenin kapısına bırakılan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin yerel medyayla paylaştığı bilgilere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi öldü.

35 kişinin de yaralandığını belirten güvenlik güçleri, yaralıların Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik kordonu altına alındı. 

AA

Etiketler: Pakistan, medrese, patlama
Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Van'da terör barınakları imha edildi

    AB, Brexit için toplanıyor

    'AKP, yerel seçimlerde tek başına başaramaz'

    Pakistan'da medreseye bombalı saldırı: 25 ölü

    Pakdemirli: 2021'de Türkiye et ithalatını bitirecek

    Çin'in Pakistan Konsolosluğu'na saldırı

    Adana'da terör operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

    Antalya'da yolcu otobüsü devrildi

    Van'da askeri araç devrildi: 1 şehit

    Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz

    'Suudiler olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu'

    Uysal: Keyfi düzenleme teşebbüsleriyle, TBMM'yi oyuncak yaptılar

    Yöneticiler adaletli olursa kalkınma olur

    Obama hâkimi yok, bağımsız hâkim var

    Almanya, Danimarka ve şimdi de Finlandiya satışı durdurdu

    Bakan Albayrak: Fiyatlar ve maliyetler düşüyor

    'Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmek geleceğin anahtarıdır'

    BM'den ülkelere 'iklim değişikliği' konusunda açık mektup

    AB: Cezai ve adli işlemler masumiyet karinesine dayanmalıdır

    Fransa'dan Kaşıkçı cinayetiyle alakalı 18 kişiye yaptırım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu üslûpla nereye?
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yaş, kabirde azap ve boşanma hakkı üzerine
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın anlamsız AİHM tepkisi
    Genel

    Türkiye’nin demokratik olmasını istiyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk güvenliği olmayınca
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Sessizce ayrılanlar
    Genel

    Yöneticiler adaletli olursa kalkınma olur
    Abdil YILDIRIM

    Her Yeni Asya okuyucusu bir Molla Kasım’dır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber ilânı; sonun başlangıcı - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.