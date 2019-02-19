Pakistan’da muhalefet liderine yurt dışı yasağı

Pakistan ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif’e yurt dışına çıkış yasağı kondu.

İçişleri Bakanlığı, kaynağı belli olmayan mal edindiği iddiasıyla yargılanan Şerif’in yurt dışı çıkış yasağı kararını, Ulusal Hesap Verme Bürosunun (NAB) talebi doğrultusunda aldı. Gelecek 30 günü kapsayan yasak, Şerif’in kalp ameliyatı geçiren torununu ziyaret için Londra’ya gitmeyi planladığı dönemde geldi. Geçen yıl ekimde, Pencap’a temiz su sağlamak amacıyla kurulan Saaf Pani şirketiyle ilgili davada ifade vermeye giden Şerif, hakkında açılan diğer dava olan Aşiana-i İkbal Toplu Konut Projesi davasından gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Şahbaz Şerif, toplu konut ihalesini iptal edip ihaleyi başka şirkete vererek devleti 193 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 7,3 milyon lira) zarara uğratmakla suçlanıyor. Görevini kötüye kullanmakla suçlanan Şerif, tutuklu bulunduğu süre içinde Meclis Başkanı’nın izniyle Meclis toplantılarına katılmıştı. AA

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