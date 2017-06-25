Pakistan'da petrol tankeri devrildi: 122 ölü

Pakistan'da petrol taşıyan bir tankerin devrildikten sonra alev alması sonucu 122 kişi öldü.

Yetkililer, kazanın Bahavalpur kenti yakınlarında tanker sürücüsünün aracın kontrolünü yitirmesi üzerine yaşandığını açıkladı. Devrilen tankerden sızan petrolden alabilmek için çevre köylerden kaza mahalline akın eden çok sayıda kişi, tankerin yanmaya başlaması sonucu alevler içinde kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin başındaki Rızvan Hasir, 122 kişinin öldüğünü, 76 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralananlardan çoğunun durumu ağır olduğuna dikkati çeken Hasir, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi. Ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu belirtiliyor. AA

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