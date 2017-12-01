Pakistan'da üniversite yurduna terör saldırısı: 11 ölü, 37 yaralı!

Pakistan'ın Peşaver kentinde, tarım üniversitesine ait yurda düzenlenen saldırıda çoğunluğu öğrenci 11 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Pakistan'da yerel basında çıkan haberlere göre, burka giyen silahlı saldırganlar, yurt binasının da bulunduğu Tarım İl Müdürlüğü yerleşkesine girdi. Saldırganların açtığı ateş sonucu çoğunluğu öğrenci 11 kişi öldü, 37 kişi yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren çatışmada saldırganlar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Hafta sonu tatili nedeniyle 120 kişi kapasiteli yurttaki öğrencilerin büyük bölümünün evlerinde olduğu belirtildi. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi. AA

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