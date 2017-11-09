Pakistan'da yine intihar saldırısı!

Pakistan'ın Belücistan eyaletinin başkenti Kuetta'da düzenlenen intihar saldırısında Polis Müfettiş Yardımcısı Hamid Şakil'in de aralarında olduğu 3 kişi öldü.

Yerel kaynaklar, intihar saldırısının Şakil'in aracıyla evinden işine giderken düzenlendiğini açıkladı. Şakil ve 2 kişinin öldüğü saldırıda 4 kişi yaralandı. Kuetta'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi. Polis olay yerini kordona aldı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Kuetta'da geçen ay polis aracını hedef alan intihar saldırısında 6'sı polis, biri sivil, 7 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı. AA

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