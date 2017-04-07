Pakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 26 yaralı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta yakınlarındaki Mastung semtinin Lakpass bölgesinde Karaçi'den hareket eden bir yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 2'si kadın 9 kişi ölürken, 26 kişi de yaralandı. Belucistan eyaletinde araçların hız limitlerini kontrol eden bir sistemin olmaması nedeniyle bölgede trafik kazasında ölen insan sayısı oldukça fazla. AA

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