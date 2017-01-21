Pakistan Hint askerini teslim etti

​Pakistan, eylül ayında Cammu Keşmir'den Pakistan tarafına geçtikten sonra yakalanan Hint askerini ülkesine iade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Chandu Babulal Chohan adlı Hint askerinin, üstlerinin kötü muamelesi nedeniyle görev yerinden kaçarak Pakistan tarafına geçtiği belirtildi. Açıklamada, Pakistan hükümetinin Chohan'ı Hindistan'a dönmeye ikna ettiği ve Wahga sınır kapısında Hint yetkililere teslim ettiği bildirildi. Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında öldü. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

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