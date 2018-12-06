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6 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Pakistan hükümetinde istifalar sürüyor

06 Aralık 2018, Perşembe 14:50
Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Azam Svati istifa etti.

Pakistan'da görevini kötüye kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Bilim ve Teknoloji Bakanı Azam Svati'nin istifası Başbakan İmran Han tarafından kabul edildi.

Svati istifasını bugün Başbakan Han ile yaptığı toplantıda sundu.

Mevcut soruşturma nedeniyle görevine devam edemeyeceğini belirten Svati'nin istifa dilekçesi, Han tarafından kabul edildi.

Svati'nin oğlunun, bir çiftlik evinde yaşayan aileyi geçen ay tehdit ve darbettiği ileri sürülmüştü. İddiaya göre, soruşturmayı yürüten Polis Müfettişi Jan Muhammed'in görev yeri Svati'nin isteğiyle değiştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi, Svati hakkında görevini kötüye kullanmaktan soruşturma başlatmış, eski Başbakan Navaz Şerif'e siyaset yasağı getirilmesine neden olan Anayasa maddesinden yargılanacağını açıklamıştı. 

Kabineden ilk istifa henüz hükümet ilk ayını doldurmadan gelmişti. Parlamento İlişkileri Bakanı olarak görev yapan Babür Avan hakkında, Adalet Bakanı olarak görev yaptığı 2008-2013 arasında yolsuzluğa karıştığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. 

Avan, hükümetin kurulmasından 16 gün sonra açılan soruşturma nedeniyle istifa etmişti.

AA

Etiketler: Pakistan, istifa
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