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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Pakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

05 Eylül 2018, Çarşamba 11:34
Pakistan'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminde, Pakistan Adalet Hareketinin adayı Arif Aliv, resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin yeni cumhurbaşkanı gösteriliyor.

Ülkedeki federal parlamentonun iki kanadı ile 4 eyalet meclisinde bu sabah yerel saat ile 10.00'da başlayan ve 16.00'da sona eren seçimin ardından oy sayımı işlemlerine geçildi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, federal parlamentonun alt ve üst kanadında 430 oy kullanıldı. 212 oy alan Alvi, rakiplerinin önünde ilk sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı seçimi için diğer adaylardan, muhalefetin ortak adayı Mevlana Fazlurrahman 131, Pakistan Halk Partisi'nin adayı Aitzaz Ahsan'a ise 81 oy aldı.

Alvi, Sindh dışındaki diğer 4 eyalet meclisinde de önde gidiyor.

Pakistan basını, kesin olmayan sonuçlara rağmen Alvi'nin yeni cumhurbaşkanı olarak seçildiğini belirten haberleri vermeye başladı. Ülke basını, Alvi'nin cumhurbaşkanı seçildiğini ve seçilmek için yeterli olan 236 oyu, sadece federal meclisin iki kanadı ve Belucistan'dan aldığını duyurdu.

Pakistan Seçim Komisyonunun cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.

Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı, 5 yıllık görevine 9 Eylül'de görev süresi dolacak Memnun Hüseyin'in ardından başlayacak.

PTI'nın kurucularından

Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı olması beklenen Alvi, Karaçi kentinde 1949'da doğdu. PTI'nın kurucuları arasında yer alan Alvi, daha önce de Pakistan Cemaat-i İslamide (JI) siyaset yapmıştı.

Alvi'nin babası Habiburrahman Elahi Alvi ise Hindistan'ın ilk başbakanı Cevahirlal Nehru'nun diş hekimiydi. Pakistan'ın bağımsızlığının ardından ülkeye Hindistan'dan geldi.

Babası gibi diş hekimi olan Alvi, siyasete 1979'da JI'dan girdiyse de ilk kez 2013'te PTI'dan milletvekili seçildi.

PTI'nın 2006-2013 yıllarında genel sekreteri olarak görev yapan Alvi'nin 4 çocuğu bulunuyor.

AA

Etiketler: Pakistan, Cumhurbaşkanı, seçim
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