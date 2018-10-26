Paniğe yol açtı: ABD'de iki şüpheli paket daha bulundu

ABD'de New Jersey Senatörü Demokrat Cory Booker ve Eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'a postalanan şüpheli paketler ele geçirildi.

ABD'de son günlerde Demokrat Partinin önemli isimleri ve CNN'in New York Ofisine gönderilen şüpheli paketlerin son hedefi Demokrat Booker ve Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper oldu. FBI'dan yapılan açıklamada, Booker adına postalanan şüpheli paketin Florida eyaletindeki bir posta merkezinde denetime takıldığı belirtildi. Öte yandan New York Polis Departmanı (NYPD) sabah erken saatlerde, Manhattan bölgesinde 8. Cadde ile 52. Sokağın kesiştiği bölgede şüpheli paket alarmı olduğunu ve bölgenin tahliye edildiğini duyurdu. Polis kaynakları, söz konusu bölgedeki posta merkezinde Eski Ulusal İstihbarat Direktörü Clapper adına şüpheli bir paket gönderildiğinin tespit edildiği bilgisini paylaştı. Olay yerinde polisin soruşturması sürüyor. Şüpheli paketler ABD'de paniğe yol açtı Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu. Ardından önceki gün, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti. New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzer bir paket gönderildiğini açıklamıştı. Eski Adalet Bakanı Eric Holder'a gönderilen bir paket adresin yanlış yazılması sonucu, Temsilciler Meclisinin Florida üyesi Demokrat Debbie Wasserman Schultz'un Florida'daki ofisine teslim edilmişti. Son olarak, dün New York kentinde aktör Robert De Niro'nun sahibi olduğu restorana ve ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Delaware'deki adresine şüpheli paketler gönderilmişti. AA

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