Papa Arakanlılara seslendi: Dünya adına af diliyorum

BANGLADEŞ’TE MÜSLÜMAN SIĞINMACILARLA BİR ARAYA GELDİ.

DÜNYA ADINA AF DİLEDİ

Bangladeş’i ziyaret ederek Arakanlı Müslüman sığınmacılardan katlandıkları bütün acılar adına bağışlanma dileyen Papa Franciscus, “Sizi incitenler ve en önemlisi dünyanın kayıtsızlığı için affınızı diliyorum” dedi.

Bangladeş’i ziyaret eden ve Myanmar’daki zulüm ve katliâmlardan kaçarak sığındıkları Cox’s Bazar’daki sığınmacı kampında kalan Papa Franciscus, Arakanlı Müslümanların ellerini sıkarak bir tercüman vasıtasıyla hikâyelerini dinledi. Arakanlı Müslüman sığınmacılardan katlandıkları bütün acılar adına bağışlanma dileyen Papa, içinde bulundukları zor durum karşısında “dünyanın kayıtsızlığı” için özür dileyerek, ilk kez “Rohingya” kelimesini kullandı. Papa, “Belki sizler için çok şey yapamıyoruz, ancak trajedinizin kalplerimizde yeri var. Sizi incitenler ve en önemlisi dünyanın kayıtsızlığı için affınızı diliyorum.” dedi. Papa, Myanmar ziyaretinde Arakanlı Müslümanların etnik adı “Rohingya” kelimesini kullanmaktan kaçınmış, bunun yerine “Arakan eyaletinden mülteciler” ifadesini tercih etmişti. Papa Franciscus, Myanmar ziyaretinde Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya gelmiş, Arakanlı Müslümanların hedef olduğu zulüm ve katliâmlardan bahsetmemişti.

Göç eden 620 bini geçti

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar’da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş’e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 620 bini geçti. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor. Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300’e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş’e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan’da 1970’lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman’ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

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