Papa'dan, Esad’a mektup

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bir mektup göndererek, bu ülkedeki savaşın sona erdirilmesi çabalarının artırılması çağrısında bulundu.

Suriye resmi haber ajansı Sana, Papa Francesco’nun, Papalığın Suriye’deki temsilcisi Kardinal Mario Zenari aracılığıyla Beşar Esad’a bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Esad ve Zenari’nin, Şam’daki başkanlık sarayında bir araya geldiğine ilişkin bir fotoğrafı da paylaşan Sana, Papa’nın mektubundan bazı bölümleri de aktardı.

Buna göre Papa, Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve buradaki savaşı sona erdirerek, barışı yeniden tesis etmek için herkesin daha fazla çaba göstermesini istedi.

Papa ayrıca, Vatikan adına her türlü aşırıcılık ve terörizmi de kınadı.

Esad’ın ise Kardinal Zenari’yle görüşmesi sırasında, Suriye devletinin ve halkının, ülkenin güvenliğe ve istikrara kavuşmasında kararlı olduğunu, reformlar yapma yolunda kalma niyetinde olduklarını ve bunun en iyi yol olduğunu söyledi.