Papa’dan Kudüs çağrısı

Papa Francis, San Pietro katedralinin balkonundan yaptığı geleneksel Noel konuşmasında, “Kudüs’te barış” temennisinde bulundu.

Papa, dünyadaki çatışmaların kurbanı olan çocuklara özel vurgu yaptı. Francis konuşmasında, İsrail ve Filistinliler arasında artan gerilimlere değinerek, “taraflar arasında diyaloğun yeniden başlatılması iradesinin üstün geleceğini ve iki devletin barışçıl biçimde birarada yaşamasına izin veren müzakere edilmiş bir çözüme nihayet ulaşılacağını” ümit ettiğini belirtti. Papa’nın konuşmasını katedralin içinde ve dışında toplanan 10 bin civarında kişi izledi. Papa Francis konuşmasında, göçmenleri güçlü biçimde savunarak, onları “Hz. Meryem ve ile Yusuf Peygamber’in Beytüllahim’de barınacak yer bulamamalarıyla karşılaştırdı. Papa, dinin yabancılara kucak açılmasını talep ettiğini belirtti. Papa, dünyadaki 1 milyar 200 milyonu aşkın Katolik’ten, “masumların kanını” akıtmak isteyen liderler yüzünden “topraklarından atılan” göçmenlerin durumunu görmemezlikten gelmemelerini istedi. AA

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