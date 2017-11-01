Papa Francis: Dua ederken bazen uyuyakalıyorum

01 Kasım 2017, Çarşamba 17:14
Katoliklerin 80 yaşındaki ruhani lideri Papa Francis, Catholic TV2000 programında zaman zaman dua ederken uyuyakaldığını itiraf etti.
Papa "Bazen dua ederken uyuyakaldığım bile oluyor. Rahibe Teresa da bunu yapıyordu. "Tanrı aslında kendisine dua edilirken birilerinin uyuyakalmasından hoşlanır" dedi.
Dua eden Hrıstiyanların kendilerini 'babalarının kucağında' gibi hissetmesi gerektiğini söyleyen Papa, rahatlık ve huzurun önemine dikkat çekti.
Habertürk
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