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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Papa: Müslümanlarla ortak anlayış geliştirmeliyiz

30 Ekim 2017, Pazartesi 16:42
Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francesco, Avrupa’daki Müslüman ve HIristiyanlar arasında dinlerarası diyalogla katkıda bulunulması gerektiğini söyledi.

Katolik Kilisesi’nin yönetim merkezi Vatikan’da düzenlenen bir toplantıya katılan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani’nin de katıldığı toplantıda konuşan Papa Francesco, Avrupa’daki Müslüman ve Hıristiyanlar arasında dinlerarası diyalogla katkıda bulunulması gerektiğini söyledi.

Papa Francesco konuşmasında, Avrupalı siyasetçilere hem tavsiyelerde bulundu hem de eleştiri getirdi. Hıristiyanların Avrupa’ya katkısının, rakam değil insan odaklı düşünülmesini sağlamak olduğunu söyleyen Papa, “Ne yazık ki Avrupa’daki tartışmalar sıklıkla rakam odaklı yapılıyor; vatandaş yok, oy var. Göçmenler yok, kotalar var. İşçiler yok, ekonomik göstergeler var. Yoksullar yok, yoksulluk sınırlarına ilişkin rakamlar var” diye konuştu.

Avrupa’nın bir diyalog merkezi olması gerektiğini dile getiren Papa, “Örneğin; Avrupa’daki Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında ortak bir anlayışın geliştirilmesine dinlerarası diyalog ile katkıda bulunulması gerektiğini düşünüyorum” diyerek, dinin toplumun inşasında olumlu ve yapıcı bir rolü bulunmasına rağmen, “Avrupa’da dine karşı laik bir önyargının” olmasını da eleştirdi.

Siper kazma zamanı değil

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da barış dönemi yaşanmakta olduğunu hatırlatan Papa, ancak barışın kırılgan bir şey olduğunu söyleyerek, “Siper kazma zamanı değil, birleşik ve uyumlu bir Avrupa için çalışma zamandır” dedi.  Avrupa’nın bir çeşit hafıza noksanlığı yaşamakta olduğunu ifade eden Papa Francesco, yeniden bir dayanışma toplumuna dönüşmelerinin, geçmişlerinin değerini yeniden keşfetmek anlamına geleceğini ve böylece gelecek nesillere umut bırakabileceklerini belirtti. Öte yandan, göçmenlere karşı Avrupa’da duvarlar örülmesini bir kez daha eleştiren Papa, “Göçmenler birer yük değil, birer kaynaktır ve bir idareci erdemiyle, dikkatle bu mesele yönetilmelidir” dedi.

AA

Etiketler: papa
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