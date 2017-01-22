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22 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Papua Yeni Gine 7,9'la sarsıldı!

22 Ocak 2017, Pazar 09:48
Papua Yeni Gine'de 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmaları Merkezine (USGS) göre merkez üssü Papua Yeni Gine'nin Bougainville adasındaki Panguna kentinin 41 kilometre kuzeybatısı olan deprem yerin 136 kilometre altında kaydedildi.

Depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

"Tsunami riski yok"

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Nauru, Pohnpei, Kosrae, Vanuatu, Chuuk ve Endonezya kıyılarında tsunami uyarısı yaptı, merkez uyarıyı daha sonra kaldırdı.

Papua Yeni Gine Jeoloji Gözlem Ofisinin Müdür Yardımcısı Chris Mckee, depremin çok derinlerde meydana gelmesi sayesinde tsunami riskinin olmadığını belirtti.

Solomon Adaları hükümet yetkilisi George Herming de ülkesinde depremin şiddetli bir şekilde hissedilmediğini ve tsunami oluşmadığını ifade etti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Papua Yeni Gine'de 17 Aralık'ta da 7,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde can ve mal kaybı olmamıştı.

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Dikkat çeken akademik araştırma: Deprem dindarlaştırıyor

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Zeki Duman, deprem ve din ilişkisi üzerine araştırma yaptı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/dikkat-ceken-akademik-arastirma-deprem-dindarlastiriyor_390549

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Çok zâhirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

MUSİBETLER BİZE NE SÖYLER?

Umumî musibetlerle ilgili “İlâhî ikaz” yorumları yapıldığında “Kullarını rahmetiyle kucaklayan değil, gazabıyla ceza veren ve bunu yaparken masumları da işin içine katan bir Allah imajı veriliyor” gerekçesiyle karşı çıkanlar, aşağıdaki satırları mutlaka okumalılar.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Felâket ve musibetlerin birer İlâhî ikaz veya gazap olduğu inancı, bütün semavî dinlerde mevcut. Kaynağı mukaddes kitaplar. Kullara düşen ise, musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup, kendilerine çekidüzen vermeleri.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi'nin hazırladığı kapsamlı yazının 2. bölümünü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/musibetler-birer-ilahi-ihtar-ve-ikazdir_176259

DHA

Etiketler: deprem, tsunami
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