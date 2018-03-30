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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem

30 Mart 2018, Cuma 09:30
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine’de 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Yeni Britanya Adası’ndaki Rabaul kentine 162 kilometre uzaklıkta yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından Papua Yeni Gine kıyalarında tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu. Merkez, uyarıyı daha sonra kaldırdı.

Papua Yeni Gine'de şubat sonu ve mart başında gözlemlenen depremlerde 125 kişi ölmüş, binlerce kişi evlerini kaybetmişti.

AA

Etiketler: papua yeni gine, deprem
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