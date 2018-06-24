Yedi yaşındaki Amerikalı çocuk Jack Swanson, Texas’taki İslÂm Merkezi’nin saldırıya uğradığını öğrenince biriktirdiği parasını camiye bağışladı.

7 yaşındakİ Jack Swanson Texas’taki Pflugerville İslam Merkezi’nin saldırıya uğradığını öğrenince kumbarasında iPad almak için biriktirdiği 20 Doları camiye bağışladı. Jack’in annesi ABC isimli kanala yaptığı açıklamada oğlunun topladığı bütün bozukluları camiye verdiğini söyledi.

Caminin görevlilerinden Faisal Na’eem Camii cemaatinin Jack’in cömert davranışından oldukça memnun olduğunu söyledi. Na’eem, “Jack’in bize verdiği 20 dolar bizim için 20 milyon dolar değerinde. İnşallah çocuklarımız beraber büyüyecek. Eğer Jack gibi daha fazla güzel kalpli çocuğumuz olduğu sürece gelecekten umutluyum” dedi.

Çocuğa tatlı sürpriz

Ama hikâye burada bitmiyor. Jack’in cömert davranışını öğrenen mahalli cemaat Jack’e sürpriz yaparak yanında küçük bir notla birlikte Apple iPad hediye etti. Notta Jack’e bu mükemmel jesti için teşekkür edilirken hediyesini güzel günlerde kullanması temenni edildi.

İstanbul - Mahmut C. Çakır

