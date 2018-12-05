Paris Belediye Başkanından eylem hakkına destek

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin eylem yapma hakkı olduğunu söyledi.

Hidalgo, basına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in iptal edilmesi çağrısına rağmen sarı yeleklilerin cumartesi Paris'te yapmayı planladıkları eyleme destek verdi. Gösterilerdeki şiddet olaylarını kınayan ancak bu nedenle gösterilerin yasaklanmamasını isteyen Hidalgo, "Paris tüm Fransızlara ait. Hükümete tepkilerini göstermek için kentte eylem düzenlemek onların hakkı. İçişleri Bakanı buna göre güvenlik önlemleri almalı." dedi. Castaner, dün Senato'da yaptığı açıklamada, sarı yeleklilere, cumartesi Paris'te yeni bir eylem yapmamaları çağrısında bulunmuştu. AA

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