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Paris'te cumartesi günü 65 bin polis görev yapacak

07 Aralık 2018, Cuma 00:29
Fransız polisi, başkent Paris'te cumartesi yapılacak "sarı yelekliler" gösterisi nedeniyle Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranların kapalı tutulmasını istedi. Başbakanı Philippe ise ülke genelinde 65 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

Fransa basınına göre, yetkililer, geçen hafta "sarı yeleklilerin" gösterisi sırasında çıkan olaylarda, dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe ediyor.

Bu kapsamda polis, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu.

Notta, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.

Müzeler kapalı, opera programları iptal

Öte yandan, müzeler ve opera binaları da kendi tedbirlerini aldı. Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, cumartesi kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.

65 bin polis görev yapacak

Öte yandan, Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Senato'da yaptığı konuşmada, cumartesi ülke genelinde "sarı yeleklilerin" düzenleyeceği gösterilerde yoğun güvenlik önlemlerin alınacağını, bu kapsamda 65 bin polisin görevli olacağını duyurdu.

Hükümetin her zaman gösteri özgürlüğüne saygı duyduğunu ancak gösterilerde şiddet olayları çıkaranların cezalandırılacağını ifade eden Philippe, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in "sarı yeleklilere" gösteri yapmamaları çağrısının eylemlerde çıkan şiddet olaylarından kaynaklandığının altını çizdi.

Castaner, önceki gün "sarı yeleklilerden" yeni bir gösteri düzenlememelerini istemişti.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.

AA

Etiketler: fransa, paris, protesto
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