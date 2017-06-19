Paris'te kırmızı alarm

Paris'te bir aracın polis minibüsüne çarparak patlaması üzerine, Paris polisi kent merkezindeki Şanzelize bulvarında operasyon başlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Şanzelize caddesinde emniyet operasyonu başladı.

Şanzelize'de, polis minibüsüne çarpan bir otomobil, çarpışmanın ardından patlayıp alev aldı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Görgü tanıkları, araç sürücüsünün silahlı olduğunu söyledi. Emniyet birimleri derhal bölgede operasyon başlattı.

Ünlü Şanzelize bulvarı ve Elize sarayı yakınlarında bir bölgenin güvenlik kordonuna alındığı operasyonla ilgili Paris polisi açıklama yaptı. Açıklamada, Şanzelize'nin çarşı ve alışveriş merkezleri bölgesinde emniyet operasyonu yapıldığı, halkın bölgeden uzak durmasının gerektiği belirtildi. Polisin turistik bölgeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başka bilgi verilmedi.

Bölgedeki metro istasyonu da kapatıldı.

IŞİD, seçimlerden önce saldırmıştı

Nisan ayında Şanzelize'de bir IŞİD terör örgütü militanı polise saldırmış, bir polis memurunu öldürmüştü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç gün önce gerçekleşen bu saldırının ardından, kentte kapsamlı terör operasyonları başlamıştı.