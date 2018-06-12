Paris'te rehine alarmı

Fransa'nın başkenti Paris'te üç kişiyi rehin alan saldırgan düzenlenen operasyonla yakalandı.

France Info'nun haberine göre, yerel saatle 16.00 civarında Paris'in 10'uncu bölgesindeki reklam ajansına giren bir kişi, şirkette bulunan üç kişiyi rehin aldı. Rehinelerden birinin kısa sürede kaçmayı başardığı belirtilen haberde, polisin üzerinde bomba bulunduğu ifade edilen saldırgana yönelik operasyon düzenlediği kaydedildi. BFMTV kanalı, saldırganın psikolojik sorunları olduğu bilgisini paylaştı. Paris Emniyet Müdürlüğü de özel birliklerin düzenlediği operasyonla iki rehinenin kurtarıldığını, saldırganın da yakalandığını açıkladı. Twitter'dan operasyonun sona erdiğine yönelik paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, güvenlik güçlerine teşekkür etti. Saldırının terör amaçlı olmadığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. AA

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