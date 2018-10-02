"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Paris ve Tahran arasında 'istihbarat' gerginliği

02 Ekim 2018, Salı 19:36
Fransa’nın, İranlı muhaliflerin Paris’te haziran ayı sonunda düzenlediği toplantıda, bombalı terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin arkasında İran gizli servisini görmesi, Paris ve Tahran arasında diplomatik gerginliğe yol açtı.

Paris’in, İran gizli servisiyle ilgili suçlamalarına Tahran’dan sert bir şekilde yalanlama geldi. Fransız Haber Ajansı, Fransız üst düzey bir diplomatın görüşlerine atıfta bulunduğu haberinde, saldırının siparişini İran gizli servisinin verdiğini duyurdu.

İsminin açıklanmasını istemeyen Fransız diplomat, “Gizli servisimiz tarafından uzun ve titizlikle yürütülen çalışmalar, hiçbir şüpheye izin vermeden, saldırı girişiminin ardından İran gizli servisi olduğunu gösteriyor.” dedi.

İran’dan yalanlama

İran ise yaptığı açıklamada, saldırı girişiminin ardından bir İranlı diplomat olduğu yolundaki suçlamayı reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghassemi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir kez daha bu suçlamaları reddediyoruz, İranlı diplomatin gözaltına alınmasını kınıyoruz ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.“ ifadesi kullanıldı.

Yine aynı açıklamada, “Paris’teki saldırı girişimi İran ve Avrupa arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik ABD ve Siyonistlerin hedeflerine uygun bir komplodur. Biz Fransız yetkilileri, İran konusunda gerçekçi olmaya davet ederken, İran’ın Fransa ve Avrupa ile ilişkilerini bozmak için uğraşan düşmanları uyarıyoruz.” denildi.

Malvarlığı donduruldu

Fransa, bu sabah 2 İran vatandaşı ile İran gizli servisine ait olduğu belirlenen mal varlıklarına altı ay süreyle el konulduğunu açıklamıştı.

Dışişleri, İçişleri ve Ekonomi Bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, İranlı muhaliflerin Paris’te haziran ayı sonunda düzenlediği toplantıda bombalı terör saldırısı gerçekleştirme girişimiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle bu kişilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Villepinte’de 30 Haziran’da önlenen saldırı girişimi, topraklarımızda cezalandırılmadan, geçiştirilemeyecek kadar çok vahim bir gelişme.” denilmişti.

Yine aynı açıklamada, terör saldırısı girişimi bağlantıları dolayısıyla, Assadollah Asadi ve Saeid Hashemi Moghadam isimli İran vatandaşlarının ve İran İçişleri ve İstihbarat Bakanlığı'nın bir biriminin Fransa'daki varlıklarına altı ay süreyle el konulduğu bildirilmişti.

Paris'te saldırı girişimi

İranlı muhaliflerin Paris'te düzenlediği toplantıda bombalı terör saldırısı gerçekleştirme hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle aralarında bir diplomatın da bulunduğu 3 İranlı Belçika ve Almanya’da gözaltına alınmıştı.

Brüksel savcılığından yapılan açıklamada, iki şüphelinin ev yapımı bomba imalinde kullanılan 500 gram TATP ile cumartesi günü yakalandığı duyurulmuştu. Açıklamada, bu kişilerin arabasında yapılan aramada ayrıca bomba yapımında kullanılan bir düzeneğin ele geçirildiği bildirilmişti.

38 yaşındaki Amir S. ve 33 yaşındaki kadın Nasimeh N. hakkında, "terörist saldırı hazırlığı içinde olmak" suçundan soruşturma açılmıştı.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, Fransa, saldırı, toplantı
Okunma Sayısı: 69
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'den Türkiye açıklaması

    Paris ve Tahran arasında 'istihbarat' gerginliği

    AB, Türkiye'ye yapılan yardımları kesti

    ABD'den Rusya'ya 'kruz füze' tehditi

    Gazze'deki ailelerin yüzde 90'ı içme suyundan mahrum

    Buğdayda büyük kriz

    Mafya da dışarı çıkacak

    IMF gelse bunlardan daha kötü olmaz

    Sigara çevreye de zarar veriyor

    ABD'den NATO'ya bağlılık mesajı

    Alman yatırımcılardan hukuk mesajı

    Jack Ma ABD'yi ve Çin'i uyardı

    30 günde ancak temizlenebildi: "Bu parayı gemiden tahsil edeceğiz"

    Ölü sayısı 1347'ye yükseldi

    Yayınevlerinden protesto

    Bu kadar tutuklama niye?

    Balıkesir'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı

    Filistin 12 yaşındaki Musabbih'e ağlıyor...

    'Ayrılma şekli hepimizi üzdü'

    Bahçeli: İstanbul dışında her seçim çevresinde aday çıkaracağız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Af meselesi
    Genel

    Mücadele etmeseydik hücreye atıp 15 gün eziyet edeceklerdi
    Faruk ÇAKIR

    Bu ne perhiz, bu ne imza?
    Genel

    Bu kış zor geçecek: Faturalar cep yakacak
    Ahmet BATTAL

    Türkiye Noterler Birliği’nden cevap
    Genel

    Yurt dışına döviz kurları üzerinden para gönderen kişilere operasyon
    Genel

    İleri saat uygulaması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı
    Ali FERŞADOĞLU

    Faiz ekonomik ve sosyal hayatı çökertir
    Süleyman KÖSMENE

    Baharda ve mahşerde Hafîz ismi
    Ali ATAÇ

    Risale-i Nur neden müfredatta bulunmuyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.