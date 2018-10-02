Paris ve Tahran arasında 'istihbarat' gerginliği

Fransa’nın, İranlı muhaliflerin Paris’te haziran ayı sonunda düzenlediği toplantıda, bombalı terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin arkasında İran gizli servisini görmesi, Paris ve Tahran arasında diplomatik gerginliğe yol açtı.

Paris’in, İran gizli servisiyle ilgili suçlamalarına Tahran’dan sert bir şekilde yalanlama geldi. Fransız Haber Ajansı, Fransız üst düzey bir diplomatın görüşlerine atıfta bulunduğu haberinde, saldırının siparişini İran gizli servisinin verdiğini duyurdu.

İsminin açıklanmasını istemeyen Fransız diplomat, “Gizli servisimiz tarafından uzun ve titizlikle yürütülen çalışmalar, hiçbir şüpheye izin vermeden, saldırı girişiminin ardından İran gizli servisi olduğunu gösteriyor.” dedi.

İran’dan yalanlama

İran ise yaptığı açıklamada, saldırı girişiminin ardından bir İranlı diplomat olduğu yolundaki suçlamayı reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghassemi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir kez daha bu suçlamaları reddediyoruz, İranlı diplomatin gözaltına alınmasını kınıyoruz ve derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.“ ifadesi kullanıldı.

Yine aynı açıklamada, “Paris’teki saldırı girişimi İran ve Avrupa arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik ABD ve Siyonistlerin hedeflerine uygun bir komplodur. Biz Fransız yetkilileri, İran konusunda gerçekçi olmaya davet ederken, İran’ın Fransa ve Avrupa ile ilişkilerini bozmak için uğraşan düşmanları uyarıyoruz.” denildi.

Malvarlığı donduruldu

Fransa, bu sabah 2 İran vatandaşı ile İran gizli servisine ait olduğu belirlenen mal varlıklarına altı ay süreyle el konulduğunu açıklamıştı.

Dışişleri, İçişleri ve Ekonomi Bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, İranlı muhaliflerin Paris’te haziran ayı sonunda düzenlediği toplantıda bombalı terör saldırısı gerçekleştirme girişimiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle bu kişilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Villepinte’de 30 Haziran’da önlenen saldırı girişimi, topraklarımızda cezalandırılmadan, geçiştirilemeyecek kadar çok vahim bir gelişme.” denilmişti.

Yine aynı açıklamada, terör saldırısı girişimi bağlantıları dolayısıyla, Assadollah Asadi ve Saeid Hashemi Moghadam isimli İran vatandaşlarının ve İran İçişleri ve İstihbarat Bakanlığı'nın bir biriminin Fransa'daki varlıklarına altı ay süreyle el konulduğu bildirilmişti.

Paris'te saldırı girişimi

İranlı muhaliflerin Paris'te düzenlediği toplantıda bombalı terör saldırısı gerçekleştirme hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle aralarında bir diplomatın da bulunduğu 3 İranlı Belçika ve Almanya’da gözaltına alınmıştı.

Brüksel savcılığından yapılan açıklamada, iki şüphelinin ev yapımı bomba imalinde kullanılan 500 gram TATP ile cumartesi günü yakalandığı duyurulmuştu. Açıklamada, bu kişilerin arabasında yapılan aramada ayrıca bomba yapımında kullanılan bir düzeneğin ele geçirildiği bildirilmişti.

38 yaşındaki Amir S. ve 33 yaşındaki kadın Nasimeh N. hakkında, "terörist saldırı hazırlığı içinde olmak" suçundan soruşturma açılmıştı.