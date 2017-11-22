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22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Pasifik'te ABD uçağı düştü

22 Kasım 2017, Çarşamba 11:32
ABD Donanması 11 kişiyi taşıyan nakliye uçağının Ronald Reagan uçak gemisine giderken Pasifik Okyanusu'na çakıldığını açıkladı.

ABD donaması USS Ronald Reagan uçak gemisine giden ve 11 mürettabat ve yolcuyu taşıyan bir nakliye uçağının Pasifik'e (Büyük Okyanus) düştüğünü duyurdu.

Japonya'da konuşlu 7. Filo'dan yapılan açıklamada Ronald Reagan gemisinden arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada Japonya saatiyle 2.45'te Okinawa adasının güneydoğusunda gerçekleştiği belirtilen kaza sırasında uçak gemisinin Filipin Denizi'nde görev yaptığı duyuruldu.

ABD Donanması henüz kaza nedeninin bilinmediğini de aktardı.

'MOTOR ARIZASI OLABİLİR'

Diğer taraftan Japonya Savunma Bakanı İtsunori Onodera gazetecilere yaptığı açıklamda ABD Donanması'nın kendisine 'kazanın motor arızası nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini' söylediğini aktardı.

Reuters haber ajansı düşen C-2 Greyhound (Tazı) tipi nakliye uçaklarının 50 yıldan fazladır operasyonlarda kullanıldığını ve kısa süre sonra uzun menzilli pervaneli Osprey tipi hava araçlarıyla değiştirileceğini de belirtti.

USS RONALD REAGAN UÇAK GEMİSİ GEÇEN HAFTAKİ TATBİKATTA YER ALMIŞTI

ABD ordusu Batı Pasifik'te ciddi sayıda askeri varlığa sahip. Japonya ve Güney Kore'de on binlerce ABD askeri konuşlanmış durumda.

USS Ronald Reagan uçak gemisi geçen hafta japonya ve Güney Kore donanmasıyla birlikte ortak askeri tatbikat için bölgeye gönderilen 3 uçak gemisinden birisi.

Tatbikat nükleer ve balistik füze programı nedeniyle Kuzey Kore ve ABD arasında çok ciddi bir gerginliğin yaşandığı sırada gerçekleşmişti.

7. FİLO BU YIL 2 CİDDİ KAZA GEÇİRDİ

7. Filo bu yıl Asya sularında toplamda 17 askerin öldüğü 2 büyük ciddi kaza yaşamıştı.

Ağustosta USS John McCain uçak gemisi Singapur yakınlarında bir petrol tankeri ile çarpışmış ve 10 denizci hayatını kaybetmişti. Haziranda ise USS Fitzgerald uçak gemisinin bir kargo gemisi ile çarpışması sonucu 7 ABD'li denizci ölmüştü.

Kazaların ardından 7. Filo Komutanı dahil 8 üst düzey asker görevden alınmıştı.

Sputnik Türkiye

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