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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

PEJ: Türkler kurdu ama Türklerden bile oy alamadı

12 Haziran 2017, Pazartesi 12:54
Fransa’da 11 Haziran’da yapılan milletvekili seçimlerinin birinci turunda, 2015 yılında Türkler tarafından kurulan ‘Parti Egalite Justice’ (PEJ) Eşitlik ve Adalet partisi hezimete uğradı.

PEJ partisi adayları oldukça az sayıda oy alarak, birinci turu geçemedi. Strasbourg ve çevresinde seçimlere giren adaylar içinde magrep kökenli Saber Hajan 414 oy kazandı. Diğer adaylardan Salih Çağlar 374, Feridun Ulusoy 252, H. Şimşek 251, Kadir Güzle 227, Can Tezcan 210 oyla ikinci tura yükselemedi. PEJ partisin diğer adayları Strasbourg bölgesinde başarılı olamadı.

Emmanuel Macron 415 milletvekili kazandı sayı 455’e çıkabilir

Fransa genelinde yeniden büyük zafere imza atan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ adayları yüzde 32.5 oranla birinci turu kazanan parti oldu.

Eski cumhurbaşkanı (2007-2012) Nicolas Sarkozy’nin partisi ‘Cumhuriyetçiler’ ikinci sırada yüzde 21.63 takip eden parti oldu.

Radikal sağ Müslüman ve göçmen karşıtı Marine Le Pen’in partisi ‘Ulusal Cephe’ de başarılı olamadı. Ulusal Cephe partisi sadece yüzde 13.68 oy kazandı. (2012-2017) cumhurbaşkanı François Hollande’nin partisi Sosyalistler ise yüzde 9.53 oranla seçimleri kaybeden partiler oldu.

Fransa’da yeniliklerin öncüsü ilan edilen hatta ‘Jüpiter’ olarak adlandırılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron rüzgarı esmeye devam ediyor. Milletvekil seçimleri her beş yılda bir yapılıyor. Birinci tur seçimlerine katılım yüzde 48.8 olarak kayıtlara geçti. Fransa şimdiden ikinci tur seçimlerine daha çok katılım olmasını istiyor.

DHA

Etiketler: pej, fransa seçimleri
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