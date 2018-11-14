Pence'den Çii'ye Arakan uyarısı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye Arakanlı Müslümanlara karşı şiddetin "özrü olmadığını" söyledi.

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33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Pence, burada Myanmar tarafının talebiyle Suu Çii ile bir araya geldi.

Pence, gazetecilere yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme ve ifade özgürlüğüne artan hoşgörüsüzlüğe açıkça kayıtsız kalmakla eleştirilen Suu Çii'ye, Arakanlı Müslümanlara karşı şiddetin "özrü olmadığını", ülkede Reuters muhabirlerinin tutuklanması ve cezalandırılmasının milyonlarca Amerikalı için "çok rahatsız edici" olduğunu söylediğini aktardı.

Suu Çii'nin de görüşmede sadece Myanmar yönetiminin Arakan'da ne yaşandığını izah edecek konumda olduğunu, orada olanları da en iyi Amerikalıların anlayacağını ifade ettiği belirtildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.