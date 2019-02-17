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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Pence’den, Türkiye’ye karşı üstü kapalı eleştiri

17 Şubat 2019, Pazar 14:31
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nın ikinci gününde küresel gündeme dair çeşitli açıklamalarda bulundu.

“Bazı NATO müttefikleri rakiplerimizden silâh satın aldığı sürece sessiz kalamayacağımızı açık bir biçimde ifade ettik” diyen Pence, “Müttefiklerimiz giderek Doğu’ya bağımlı hale geldiği sürece Batı’nın güvenliğini garanti altına alamayız” diye konuştu. Pence’in sözleri, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya karar veren Türkiye’ye karşı üstü kapalı bir eleştiri olarak değerlendirildi. DW’nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararına da değinen Pence, “Amerikan askerlerinin 5 milyon kişiyi özgürleştirdiğini” kaydetti. Pence, “Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında IŞİD’in siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor” diye konuştu.

Etiketler: türkiye, abd, pence, nato
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