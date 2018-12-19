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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Pentagon'dan Suriye açıklaması

19 Aralık 2018, Çarşamba 20:30
Pentagon, ABD birliklerinin Suriye'den dönüşünün başladığını ancak "yerel ortaklarla" çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

White, açıklamasında, "Koalisyon DEAŞ'ın elindeki toprakları özgürleştirdi ancak DEAŞ'e karşı kampanya bitmedi. DEAŞ karşıtı kampanyanın yeni aşamasına geçerken Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık." ifadesini kullandı.

Kuvvet koruma ve operasyonların güvenliği için daha fazla detay vermeyeceğini belirten White "DEAŞ'ı her nerede faaliyet gösterirse göstersin DEAŞ'ı yenmek üzere ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"Bölgede ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz"

Daha önce Pentagon Sözcüsü Rob Manning, "Şu aşamada bölgede ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullanırken, ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shahan, bu konudaki sorulara "Bir yorumda bulunamayacağım." yanıtını vermişti.

Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ile 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

AA

Etiketler: Pentagon, ABD, Suriye
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