Pentagon F-35 uçaklarının uçuşlarını askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay bir F-35B savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını askıya alma kararı aldı.

ABD'nin ve uluslararası ortaklarının F-35 programının sözcüsü Joe DellaVedova 28 Eylül'deki kazanın ardından tüm F-35 hayalet uçaklarının uçuşlarını geçici olarak durdurduklarını söyledi. ABD Deniz Piyadeleri'ne ait bir F-35B savaş uçağı 28 Eylül'de Güney Karolayna'daki eğitim uçuşu sırasında düşmüş, pilot paraşütle atlayarak kurtulmuştu. Olay, F-35 tipi uçakların tarihinde bir ilk olmuştu. Kazadan önce ise F-35 uçağı ilk kez bir muharebede, Afganistan'da Taliban'a karşı kullanılmıştı. F-35 FİLOSUNUN TAMAMININ YAKIT BORULARI İNCELENECEK Sözcü DellaVedova F-35 filosunun tamamının motorlarındaki yakıt borularının inceleneceğini söyledi. DellaVedova şüpheli yakıt borularının yenileriyle değiştirileceğini, yakıt borularında sorun olmayan F-35'lerin ise operasyonel duruma geçirileceğini belirtti. "Temel amaç gelecekte yaşanabilecek kazaları önlemek" diyen sözcü incelemenin önümüzdeki 1-2 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini de ifade etti. 1990'larda başlatılan F-35 programı ABD tarihinin en pahalı silah sistemi olarak tanınıyor. Maliyeti yaklaşık 400 milyar dolar olan program kapsamında önümüzdeki yıllarda 2500 adet F-35 üretilmesi bekleniyor. Sputnik Türkiye

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