Pentagon, F-35 ve başkanlık uçağı programlarını incelemeye aldı

Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis'in yazılı açıklamayla paylaştığı talimatlarda, Mattis başkanlık uçağı ile ilgili olarak Beyaz Saray Askeri Ofisi ve Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın birlikte söz konusu uçağın maliyetini düşürmek amacıyla inceleme yapmasını ön görüyor.

Mattis, talimatta şunları ifade etti:

"İnceleme, maliyetlerin düşürülebileceği (bağımsız operasyon, uçağın enerji jenerasyonu, çevresel havalandırma, dayanıklılık ve askeri iletişim kabiliyetleri vb.) alanları belirleyecek ve programın alım ve bakım maliyetlerini düşürmek üzere bir eylem planı ortaya koyacaktır."

Trump başkanlığa seçildikten sonra Boeing tarafından üretilen ve maliyeti 4 milyon dolardan fazla olan başkanlık uçağının maliyetinin yüksek olduğunu Twitter hesabı üzerinden dile getirmiş ve programın durdurulmasını istemişti.

Yeni Savunma Bakanı, F-35 programı ile ilgili verdiği talimatta ise programın maliyetlerinin düşürülmesinin yollarının aranmasını isterken, Lockheed Martin savunma şirketinin konsorsiyum liderliğini yaptığı beşinci nesil savaş uçağının kabiliyetlerini Boeing firmasının ürettiği F/A 18 serisi savaş uçakları ile karşılaştırması talimatını veriyor.