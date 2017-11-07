"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

"Peşmerge saldırırsa Irak'ta güvenli yer bulamaz"

07 Kasım 2017, Salı 23:45
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Peşmerge'ye saldırılması yönünde talimat vermediğini ancak, federal güçlere saldırması halinde, "Peşmerge'nin kendisine ülkede güvenli yer bulamayacağı" yönünde uyarıda bulundu

İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi. Irak Federal Mahkemesi'nin referandum ve bağımsızlıkla ilgili kararlarının tüm ülke için geçerli ve mutlak karar olduğunu belirten İbadi, "Federal yönetim otoritesini tartışmalı bölgelerde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Herhangi bir ayrılık çabasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Irak Başbakanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) memur maaşlarının merkezi yönetim tarafından ödenmesi için gerekli araştırmaları yaptıklarını dile getirerek, memur ve Peşmerge sayılarında sağlıklı olmayan verilerin bulunduğunu ve bunları gözden geçireceklerini söyledi.

İbadi, "IKBY memur maaşlarını Kerkük'ten Ceyhan'a petrol sevkiyatına başladığımızda vereceğiz ve bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

IKBY'nin ekim ayında petrol ihracatı yaptığı ve Bağdat'a gelirleri teslim etmediğini kaydeden İbadi, "IKBY'deki vatandaşların yakıttan yararlanması için oradaki rafinerilere petrol akışını durdurmadık." ifadesini kullandı.

"Peşmerge saldırırsa Irak'ta güvenli yer bulamaz"

Terör örgütü DEAŞ'la mücadele eden uluslararası koalisyon güçlerinin, sınırları ve bazı tartışmalı bölgeleri Bağdat'a bağlı güçler ve Peşmerge ile birlikte kontrol edeceği iddialarına ilişkin İbadi, "Uluslararası koalisyonun, Irak güçlerine eğitim, lojistik ve hava desteği dışında herhangi bir siyasi misyonu söz konusu değil. Terörle mücadelemize destek sunuyorlar bu da yakında sona erecek çünkü terörü bitirmek üzereyiz. " dedi.

İbadi Peşmerge konusunda ise şunları kaydetti:

"IKBY, bazen kaba kuvvet bazen de boşluktan yararlanarak tartışmalı bölgelerde hakimiyet sağladı. Biz, anayasayı uygulayarak, federal güçlerin buralara yerleşmesini istiyoruz. Sınır şeridi ve az sayıda bazı bölgeler hariç diğer yerlerde kontrol federal güçlerde. Peşmerge değil, onların içerisinde bulunan bazı partilere bağlı silahlı gruplar federal güçlere saldırıda bulundu. IKBY Başbakanı'nın Peşmerge'yi kontrol etme yetkisinin olması lazım. Ancak kontrol edemiyor. Federal güçlere Peşmerge ile karşı karşıya gelip çatışmama talimatı verdiğimiz gibi Peşmerge'yi de federal güçlere saldırmaması konusunda uyarıyorum. Peşmerge federal güçlere saldırırsa kendisine Irak'ta güvenli yer bulamaz."

Başbakan İbadi, 2003 ve özellikle 2014 DEAŞ saldırıları sonrası kontrol ettiği Kerkük petrollerinden elde ettiği gelirlerin hesabını da IKBY yönetimindekilerden soracaklarını dile getirdi.

"Suriye toprakları dahil"

Irak güçlerinin terör örgütü DEAŞ'la mücadelesinde son aşamaya gelindiği ve örgütün yakında bitirileceğini ifade eden İbadi, "Güvenlik güçlerine Suriye toprakları da dahil herhangi bir terör saldırısına karşılıkta bulunma talimatı verdik." ifadesini kullandı.

İbadi, ABD'de yaşanan son terör saldırılarına da değinerek, tüm dünya ve Avrupa'nın terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi. 

AA

Etiketler: ibadi
Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    253. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mazluma kimliği sorulmaz

    Kritik tarih 27 kasım

    Hukuksuzluğu yapanın nerede durduğuna bakılmaksızın mücadele edilmeli

    Bakan Yılmaz: 2 bin 274 kurum kapatılmıştır

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

    Kudüs uleması: Felaket olur

    "Bakan itiraf etti"

    Alkış toplayan örnek bir hareket...

    ''At, eşek, bufalo eti gönderilmeyeceği ne malum?''

    Yeni sistem haksızlık

    "Kuzey Kore'ye karşı güç kullanmayı ummuyorum"

    Kritik dava devam ediyor: 'Ömer Halisdemir yaralıyken iki kurşunla şehit edildi'

    Barzani: ABD'nin ses çıkarmamasına şok olduk

    Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt'tan önemli uyarılar

    Bahçeli: PKK'nın elinde ABD yapımı ağır silahların ne işi vardır?

    Yine yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var!

    12 ilde muvazzaf astsubaylara operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Afganistan'da televizyon kanalına saldırı

    Suudi Arabistan'daki gözaltı dalgası hakkında Trump'tan açıklama

    21 saat sonra sona erdi

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Saadeddin Abinin üç vasiyeti
    Genel

    Kritik tarih 27 kasım
    Genel

    Mazluma kimliği sorulmaz
    Osman YETİM

    Mağdurların sesi olmak
    Genel

    Eksi 7’nci katta 7 saat
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Merve Kavakçı, Leyla Şahin ve diğerleri...
    Genel

    Hukuksuzluğu yapanın nerede durduğuna bakılmaksızın mücadele edilmeli
    Mustafa ORAL

    Dünyayı yâr seçen yaralanır
    Süleyman KÖSMENE

    Gelin, “sanki gittim” diyelim!
    Cevher İLHAN

    “Terörle mücadele”de yanlış teşhis…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.