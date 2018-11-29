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29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Peygamberimiz (asm) Kolombiya’da 10 dilde anıldı

29 Kasım 2018, Perşembe 00:28
Kolombiya’da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yapılan faaliyette, Hz. Muhammed (asm)10 dilde okunan şiir ve kasidelerle anıldı.

Başşehir Bogota’daki Al Qurtubi İslâmî Çalışmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilen programa Filistin’in Bogota Büyükelçisi Rauf Al Malki ve Senatör Edgar Enrique Palacio Mizrahi’nin yanı sıra şehirdeki Ortodoks, Protestan ve Budist topluluklardan temsilciler ve ülkede yaşanan çatışmalarda yakınlarını kaybetmiş kişiler katıldı.      

Şehirdeki Barış, Hafıza ve Uzlaşma Merkezi’ndeki programda katılımcılara Hz. Muhammed’in (asm) hayatından kesitler ve Hadis-i Şeriflerden örnekler aktarıldı.       

Hz. Muhammed (asm) için Türkçe, Almanca, Arapça, Farsça, İngilizce, Peştunca, Urduca, Mandarince, Japonca ve İspanyolca kaleme alınan şiir ve kasidelerin okunduğu faaliyete katılanlara kırmızı güller dağıtıldı.       

BARIŞ MESAJLARI

Ney dinletisi icra edilen Mevlid-i Nebi programında farklı toplulukların temsilcileri de dâvet edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Faaliyette birlikte ve barış içinde yaşama mesajları verildi. Senatör Mizrahi, yaptığı konuşmada, farklılıkların ülkeyi zenginleştirdiğinin altını çizdi. Demokratik bir ülkede politikacıların, halkın inancını özgürce yaşaması için çalışmasının önemine işaret eden Mizrahi, “Hepimiz Kolombiya’ya sığarız.” dedi.       

Hz. Muhammed’in (asm) Mi’raca yükseldiği yer ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Kudüs’ün önemine dikkati çeken Filistin’in Bogota Büyükelçisi Malki, Filistinlilerin haklı dâvâlarından vazgeçmeyeceğini vurguladı.      

Faaliyet sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hoş geldin Yâ Resûlallah... Mevlid-i Şerif dualarla idrak edildi

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AA

Etiketler: mevlid-i nebi, kolombiya
Okunma Sayısı: 87
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