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3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

PILPG: Myanmar'ın yaptığı saldırılar acımasızdı

03 Aralık 2018, Pazartesi 01:20
ABD merkezli insan hakları kuruluşu PILPG tarafından hazırlanan raporda, Arakanlı Müslümanların soykırım kurbanları olduğuna ilişkin makul dayanaklara ulaşıldığı belirtilerek, "Myanmar'ın yaptığı saldırılar acımasızdı." ifadeleri yer aldı.

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Kamu Uluslararası Hukuk ve Politika Grubunca (PILPG) yapılan araştırmada, Arakanlı Müslümanların soykırım kurbanları olduğuna ilişkin makul dayanaklara ulaşıldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının görevlendirdiği PILPG, aylarca süren araştırmanın ardından Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmününü ele alındığı Gerçeklik Bulguları ve Hukuk Analiz ön raporunu yayınladı.

Araştırmalar kapsamında Ekim 2016'dan sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçan binden fazla mülteciyle yapılan görüşmeler, sokağa çıkma yasakları ve hareket kısıtlamaları, mülk ve arazi müsaderesi, yiyeceklere kısıtlı erişim, evlilik ve aile kısıtlamaları, dini baskı, gasp ve şiddete yönelik tehditler dahil olmak üzere zorla çalıştırma, düzenli şiddet, tecavüz ve cinayet gibi Arakanlılara yönelik yıllarca süren insan hakları ihlallerini ortaya çıkardı.

Raporda, Myanmar ordusunca 2012'de başlayan ve Arakanlıların Bangladeş'e kitlesel şekilde kaçmasına neden olan büyük saldırılarının Ağustos 2017'de daha da yoğunlaştığına dikkat çekildi.

"Myanmar'ın yaptığı saldırılar acımasızdı"

Myanmar ordusunun Arakanlılara saldırılar düzenlemeden önce bölgede askeri ve polis personelinde artış olduğu ve diğer etnik kökenden olan kişilerin tahliye edildiği vurgulanan raporda, "Myanmar'ın yaptığı saldırılar acımasızdı. Görüşme yapılan bin 24 Arakanlının yüzde 20'si saldırılarda fiziksel olarak yaralandı, yaklaşık yüzde 70'i evlerini veya köylerini yok edildiğini gördü ve yüzde 80'i aile fertlerinin, arkadaş ya da bireysel tanıdıklarının öldürülmesine tanık oldu." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Myanmar'ın Arakanlılara yönelik zulmünün iyi planlanmış ve sistematik olduğu, Arakanlıları savunmasız kılarak Myanmar'dan çıkarılmalarının sağlandığı kaydedilirken, "Myanmar ordusu birçok cesedi yaktı, toplu mezarlara gömdü, kuyulara ve sulara atmaya çalıştı." denildi.

PILPG, Bangladeş'teki Rohingya mültecileri hakkındaki soruşturmaya dayanarak Gerçeklik Bulguları ve Hukuk Analiz Raporu'nun tamamını yarın düzenlenecek basın toplantısıyla yayınlanacağını duyurdu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 725 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecinin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor. 

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AA

Etiketler: arakan, myanmar
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