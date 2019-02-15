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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Polis Akademisi raporunda ABD'nin PKK'ya desteği yer aldı

15 Şubat 2019, Cuma 14:14
Polis Akademisi Başkanlığı'nın raporunda, ABD'nin vakıflar üzerinden Suriye'de PKK'ya yönelik finansal, askeri ve istihbarat desteği sağladığı; nişancılık, tıbbi yardım ve istihbarat alanlarındaki eğitimin ise emekli ABD'li subaylar tarafından verildiği beyan edildi.

Polis Akademisi Başkanlığı'nca 2017 yılının haziran ayında yayımlanan 'PKK'nın bölgesel terör ağı yapılanması' başlıklı raporda PKK'ya desteğin, ABD'deki iki vakıf üzerinden sağlandığı belirtildi.

Söz konusu iki vakfın, ABD'de resmi vakıf- dernek statüsünde faaliyet gösterdiğine, ayrıca ABD iç hukukunda da yer alan '501C3' numaralı kanun ile kamu yararına çalışan vakıf olarak değerlendirildiğine dikkat çekildi. Bu kanun sayesinde vakıfların kamu yararına çalıştığı için vergi toplayabildiği, vakfa bağışlanan paraların vergiden düşüldüğüne değinildi. Raporda yer alan iki vakıftan HDA'nın, ABD Hazine Bakanlığı'nın İç Gelir İdaresi'nde 'kamusal vakıf' olarak kayıtlı olduğu, SOLI'nın ise 'kar amacı gütmeyen bir limited şirket' olarak geçtiği kaydedildi.

Raporda, bu iki kuruluşun Suriye'deki saha mensuplarının askeriyeden, emekli kişilerden olduğu veya benzer eğitim süreçlerinden geçmiş deneyimli gönüllülerden oluştuğuna işaret edilerek, "Bu kuruluşlar PKK/YPG'ye; sosyal medya örgütlenmesi ve analizleri, web tabanlı örgüt iletişim ileri teknikleri öğretiyor. Ayrıca belli lokasyonda yerleşme, yerel nüfusla etkileşim, geniş kitlelerden fon-kaynak temin etmeye dair teknikler aktarıyor" denildi.

Raporda, ayrıca "Bu iki vakfın sitesinde de bu kuruluşların PKK/YPG'nin güvenini kazanmak için sahada omuz omuza çalıştıkları videoları bulmak mümkün. Videolarda emekli askerlerin nişancılık, tıbbi yardım, istihbarata dair konularda eğitim verdiği de açıkça beyan edilmektedir" denildi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: ABD, PKK, Suriye
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