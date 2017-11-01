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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Polisin şiddet uyguladığı hemşire 500 bin dolar tazminat alacak

01 Kasım 2017, Çarşamba 11:52
ABD'nin Utah eyaletinde, polisin, bilinci yerinde olmayan bir hastadan kan örneği alınmasını önlemek istediği için gözaltına alınan hemşire Alex Wubbels, 500 bin dolar tazminat alacak.

Wubbels, yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da bir trafik kazasının ardından bilinci kapalı bir hastadan kan örneği alınmasını isteyen Dedektif Jeff Payne'ye engel olmak istediğini belirterek bunun üzerine gözaltına alındığını ve polis arabasına kadar sürüklendiğini, olanların polis kamerasınca kaydedildiğini anlattı.

Wubbels'ın avukatı Karra Porter, Salt Lake kent yönetimi ve Wubbels'ın çalıştığı hastaneyi işleten Utah Üniversitesi yönetimiyle hemşire arasında anlaşmaya varıldığını ve söz konusu kurumların hemşireye toplam 500 bin dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Alacağı paranın bir kısmını, polis kamerası görüntülerini almak isteyen mağdurlara hukuki yardım için kullanacağını çünkü bu tür olaylarda görüntülerin önemli olduğunu belirten Wubbels, "Gerçekleri bilmek herkesin hakkı ve görüntüleri izlediğinizde gerçeğe ulaşıyorsunuz." dedi.

Wubbels, tazminatın bir kısmını da görevlerini icra ederken fiziksel ve sözlü istismara maruz kalan hemşireler için kampanya düzenlemek için kullanacağını, bir kısmını da bir hemşire birliğine hibe edeceğini kaydetti.

Alex Wubbels, olayın ardından ceza almadan serbest bırakılmıştı. Ancak yaşananlardan dolayı psikolojisinin zarar gördüğünü ifade eden Wubbels, olaya dair görüntüleri emniyetten almış ve yayınlamıştı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Dedektif Payne de geçen ay görevden alınmıştı.

AA

Etiketler: abd, polis, hemşire, tazminat
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