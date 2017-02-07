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7 ŞUBAT 2017 SALI - YIL: 47

Polislerin greve gittiği şehirde 3 günde 68 cinayet

07 Şubat 2017, Salı 20:52
​Brezilya’nın Espirito Santo eyaletine bağlı Vitoria şehrinde cumartesi günü başlayan polis grevi sonrası 3 günde 68 cinayet rapor edildi. Eyalet yönetiminin talebiyle ordu birlikleri pazartesi gece yarısı Vitoria sokaklarında görev yapmaya başladı.

Espirito Santos eyaletinde askeri polisler, maaşlarının tekrar düzenlenmesi, ödenmeyen yemek, gece mesaisi ve risk tazminatlarının ödenmesi talebi ve görevde kullandıkları araçların kötü koşulları nedeniyle cumartesi gününden bu yana grev yapıyorlar.

Grevin başından bu yana Vitoria sokaklarında kötüleşen güvenlik koşulları sonucu 68 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Ordu birliklerinin Vitoria şehri sokaklarında göreve başlaması, şehirdeki güvenlik krizini henüz çözebilmiş değil. Şehirdeki okullar, sağlık birimleri ve idari birimler hala hizmet vermiyor.

Birçok işyeri, banka şubesi ve alışveriş merkezi kapalı kalırken, bazıları şehirdeki güvenlik durumuna göre faaliyet göstereceklerini açıkladılar.

Espirito Santos eyaletinde askeri polis ve polis yakınları, 4 Şubat Cumartesi sabahından bu yana eyalet genelindeki en az 30 şehirde protestolar düzenleyerek, polis araçlarının polis merkezlerinden çıkışına izin vermiyor.

Espirito Santos eyaleti hakimi Robson Luiz Albanez, polis grevinin yasa dışı olduğunu ve polis yakınlarının bir an önce birliklerin önünden ayrılmaları gerektiğini açıklamıştı. Hakim Albanez karara uyulmaması halinde polis kuvvetlerini temsil eden derneklere 100 bin Brezilya reali ceza verileceğini söylemişti.

AA

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