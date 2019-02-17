"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Polonya Başbakanı İsrail ziyaretini iptal etti

17 Şubat 2019, Pazar 20:22
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin İsrail'de düzenlenecek "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmama kararı aldığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı." açıklaması nedeniyle Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin İsrail'de yapılacak "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağı bildirildi.

İsrail basınında yer alan habere göre, Başbakan Morawiecki, mevkidaşı Netanyahu'yu telefonla arayarak 18-19 Şubat'ta Batı Kudüs'te yapılacak olan ve Polonya'nın yanı sıra Çekya, Slovakya ve Macaristan başbakanlarının katılacağı "Vişegrad Grubu" toplantısına katılmayacağını belirtti.

Toplantıda Polonya'yı Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in temsil edeceği belirtilirken Moraweicki'nin, İsrail Başbakanı'nın geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'ya yaptığı ziyaret sırasında verdiği röportajda "Polonyalılar Nazilerle iş birliği yaptı." ifadesi nedeniyle iptal ettiği dile getirildi.

Başbakan Netanyahu, 13-14 Şubat'ta düzenlenen "Ortadoğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da İsrail basınına verdiği röportajda "Polonyalılardan bazıları Nazilerle iş birliği yaptı." demişti.

Jerusalem Post gazetesinin Netanyahu'nun ifadelerini "Polonya halkı Nazilerle iş birliği yaptı." şeklinde aktarmasının ardından iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Morawiecki, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstermişti.

Ayrıca İsrail'in Varşova Büyükelçisi, Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Netanyahu'nun açıklamalarına izahat getirmesi istenmişti.

Artan gerilimin ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "Polonya halkını değil, Polonyalılardan bazılarını" kastettiği ifade edilmişti.

AA

Etiketler: İsrail, Polonya, Başbakan, ziyaret
Okunma Sayısı: 555
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    Mescid-i Aksa'daki kısa süreli tahrik sona erdi

    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

    '41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'

    Aday listelerinin son şeklini almasına artık saatler kaldı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Faruk ÇAKIR

    Kitap okuyan bol olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.