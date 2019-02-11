Pompeo: ABD Kaşıkçı cinayetini soruşturmaya devam edecek

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hükümetinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturmaya devam edeceğini açıkladı.

Resmi bir ziyaret için Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Pompeo, burada yaptığı açıklamada, “ABD bir cinayeti örtbas etmiyor, ABD bu cinayetin sorumlularının cezalarını çekmeleri için daha fazla eyleme geçecek.“ diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Yargısız İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, geçtiğimiz günlerde bu cinayetle ilgili yürütülen çalışmalar sonrası yaptığı açıklamasında, "Gazeteci Cemal Kaşıkçı önceden planlı bir şekilde vahşice öldürüldü. Kaşıkçı cinayeti Suudi Arabistan devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullanmıştı.