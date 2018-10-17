Pompeo: Brunson yaptırımlarını kaldırabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li din adamı Brunson’un tutuklanması bağlamında Türkiye’ye uygulanan yaptırımların, rahip serbest kaldıktan sonra kaldırılmasının mantıklı olacağını belirtti.

Pompeo, "Bu konuda yakında karar alacağız. Türkiye'ye yaptırımların bir kısmı doğrudan Brunson olayıyla ilgiliydi ve bu yaptırımları iptal etmek mantıklı olur" yorumunda bulundu. ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan ABD'li rahip Andrew Brunson, geçen hafta 'suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan hapis cezası almış, yattığı süre de göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı. Sputnik Türkiye

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